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Макарова Матрена Глебовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макарова
Имя
Матрена
Отчество
Глебовна
Дата исполнения приговора
13 сентябрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
1967. МАКАРОВА, МАТРЕНА ГЛЕБОВНА, 23 л. Гр. Старицк. у., Берновск. в., д. Климово; —Н. С. 7 уч. Детскосельск. у. Ст. Ст. 95 и 180, лиш. св. 1 г. Исп. 13 сент. 922.

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