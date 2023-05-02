Кожаков Иван Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кожаков
- Имя
- Иван
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 194
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1507. КОЖАКОВ., ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 25 л. Гр. Демидовск. у., Щучейск. в., д. Сидорова;—Ос. сес. Н. С. Демидовск. у. Ст. Ст. 180 в. «а» и 204, лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр 3 г. Исп. 1 нояб. 922.
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