Авдеев Федор Данилов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Авдеев
- Имя
- Федор
- Отчество
- Данилов
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44675. АВДЕЕВЪ, ФЕДОРЪ ДАНИЛОВЪ. Мщ. г. Саратова, 35 л.; — Г. С. г. Аткарска (во 2 р.), 172 М. (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 19 Мая 905. | 902 49127 169 М.
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