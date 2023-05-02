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Львов Федор Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Львов
Имя
Федор
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
29 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
26094. ЛЬВОВ, ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, 42 л. Гр. Медынск. у., Кольцовск. в., д. Б.-Поповки; — Н. С. 5 уч. Медынск. у. Дача взятки, лиш. св. 2½ г. условно и штр. 50 т. р. Осужд. 29 авг. 920.

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