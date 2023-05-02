Сидоркин Федор Евдокимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сидоркин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Евдокимов
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 319
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87520. СИДОРКИНЪ, ФЕДОРЪ ЕВДОКИмовъ, 49 л. Сс.-п. Верхнеудин. у., в. и с. Окина-Ключевскаго, рд. Уржумск. у., Кужмурск. в., въ с. Костюшатѣ; — Читинск. О. С., 18 Дек. 910, 152¹ и 270 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 8 м. и 21 дн. предв. заключ. Исп. 26 Марта 911. | 24 Авг. 92 г. Иркут. Губ. С., за подд. мон., каторж. раб. 12 л. | 87 105754 559 У.
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