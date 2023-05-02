Гриненко Игнатий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гриненко
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 17 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 134
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 18116. ГРИНЕНКО, ИГНАТІЙ АНДРЕевъ, 22 л. Лиш. ос. пр. изъ каз. в. и м. Лютенскихъ-Будищъ, Зеньков. у.; — Полтавск. О. С., 17 Дек. 910, 152, 1653 и 1654¹ У., арест. отд. 3 г. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 910 г. № 100301, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 144883. | 906 47661 170¹ М. | 903 95289 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.