Чистов Степан Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чистов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 354
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11767. ЧИСТОВ, СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ, 40 л. Гр. Наро-Фоминск. у., Ташировск. в., д. Горки; — Н. С. 2 уч. Наро-Фоминск. у. Кража, лиш. св. 1 г., с зач. 2 м. и 22 д. пр. з. Исп. 25 июня 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.