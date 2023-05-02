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Панов Павел Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Панов
Имя
Павел
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
02 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 189
Источник
Скан
Оригинальная запись
34410. ПАНОВЪ, ПАВЕЛЪ АНДРЕЕВЪ. Мщ. г. Плеса, Нерехтск. у., 26 л., рд. въ в. и д. Коряковой, Костром. у.; — Костром. О. С., 149 и 1642 У., по сон. съ приг., напеч. въ 904 г. № 90586, 903 г. №№ 89626 и 25662, арест. отд. 3 г. Исп. 2 Апр. 905, счит. ср. съ 13 Окт. 904.

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