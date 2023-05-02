Панов Павел Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панов
- Имя
- Павел
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34410. ПАНОВЪ, ПАВЕЛЪ АНДРЕЕВЪ. Мщ. г. Плеса, Нерехтск. у., 26 л., рд. въ в. и д. Коряковой, Костром. у.; — Костром. О. С., 149 и 1642 У., по сон. съ приг., напеч. въ 904 г. № 90586, 903 г. №№ 89626 и 25662, арест. отд. 3 г. Исп. 2 Апр. 905, счит. ср. съ 13 Окт. 904.
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