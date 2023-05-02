Чижик Иссер Шаломов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чижик
- Имя
- Иссер
- Отчество
- Шаломов
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141242. ЧИЖИКЪ, ИССЕРЪ (ЛЕЙБА) Шаломовъ. Мщ. г. Бронницы, 26 л.; — М. С. 2 уч. г. Н.-Новгорода 19 Окт. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 19 Окт. 909. | 909 86256 172 М. | 908 18666 169 М.
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