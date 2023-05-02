Чижик Иссер Шаломов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧижик Иссер Шаломов

Чижик Иссер Шаломов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чижик
Имя
Иссер
Отчество
Шаломов
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 451
Источник
Скан
Оригинальная запись
141242. ЧИЖИКЪ, ИССЕРЪ (ЛЕЙБА) Шаломовъ. Мщ. г. Бронницы, 26 л.; — М. С. 2 уч. г. Н.-Новгорода 19 Окт. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 19 Окт. 909. | 909 86256 172 М. | 908 18666 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close