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Бобина Александра Михайловна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бобина
Имя
Александра
Отчество
Михайловна
Дата исполнения приговора
24 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
2068. Бобина Александра Михайловна, 28 л., Кадниковск. у. и в., д. Налисское. Вологодск. Губсуд. Ст. ст. 16, 142, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 24 янв. 926.

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