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Брамбат Каролина-Розалия Яковлева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брамбат
Имя
Каролина-Розалия
Отчество
Яковлева
Дата исполнения приговора
03 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
45411. БРАМБАТЪ, КАРОЛИНА-РОЗАЛІЯ Яковлева. К. Вольмар. у., Ерреск. в., 35 л., рд. въ г. Ригѣ; — Рижск. О. С., 134, 135 и 1ч. 1647 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 3 Мая 905.

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