Шагиев Габдулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шагиев
- Имя
- Габдулла
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141386. ШАГІЕВЪ, ГАБДУЛЛА. К. Бугульмин. у., Азнакаевск. в., д. Балтачева, 36 л.; — Г. С. г. Бугульмы 17 Сент. 909, 12, 1, 4, 5 и 6 п. 13 и 169 М., тюр. 4 м. Исп. 3 Окт. 909.
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