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Вирс Эдуард Микелев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Вирс
Имя
Эдуард
Отчество
Микелев
Дата исполнения приговора
30 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 53
Источник
Скан
Оригинальная запись
45767. ВИРСЪ, ЭДУАРДЪ МИКЕЛЕВЪ. К. Вольмарск. у., Старо-Салацк. в., 31 г.; — Рижско-Вольмарск. С. М. С., 169 М., тюр. 1½ м. (Вѣр.). Исп. 30 Апр. 905.

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