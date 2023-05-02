Вирс Эдуард Микелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вирс
- Имя
- Эдуард
- Отчество
- Микелев
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 53
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45767. ВИРСЪ, ЭДУАРДЪ МИКЕЛЕВЪ. К. Вольмарск. у., Старо-Салацк. в., 31 г.; — Рижско-Вольмарск. С. М. С., 169 М., тюр. 1½ м. (Вѣр.). Исп. 30 Апр. 905.
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