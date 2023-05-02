Мошонников Михаил Никонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мошонников
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Никонович
- Дата исполнения приговора
- 09 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 218
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7223. МОШОННИКОВ, МИХАИЛ НИКОНОВИЧ, 24 л. Гр. пос. Сергиевского; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Петровск. отд. г. Москва. Ограбл., лиш. св. 2 г., по амн. нак. зам. пр. р. 2 г. Осужд. 9 нояб. 920.
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