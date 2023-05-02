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Мошонников Михаил Никонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мошонников
Имя
Михаил
Отчество
Никонович
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7223. МОШОННИКОВ, МИХАИЛ НИКОНОВИЧ, 24 л. Гр. пос. Сергиевского; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Петровск. отд. г. Москва. Ограбл., лиш. св. 2 г., по амн. нак. зам. пр. р. 2 г. Осужд. 9 нояб. 920.

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