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Телегин Илья Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Телегин
Имя
Илья
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
04 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 356
Источник
Скан
Оригинальная запись
88445. ТЕЛѢГИНЪ, ИЛЬЯ АНДРЕЕВЪ, 55 л. К. Наровчатск. у. и в., с. Казѣевки; — Саратов. С. П., 29 Апр. 911, 152 и 345 У., по сов. съ приг. Астраханск. О. С. отъ 22 Дек. 907 г. (1 ч. 452 У., арестъ 7 дн.), тюр. 4 м. Исп. 4 Іюня 911.

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