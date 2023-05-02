Касинский Эдуард Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Касинский
- Имя
- Эдуард
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 20 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83012. КАСИНСКІЙ, ЭДУАРДЪ МИХАЙловъ, 49 л. Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Друи, Диснен. у., рд. въ м. Креславкѣ, Двинск. у.; — У. Чл. О. С. по 2 уч. Двинск. у., 29 Апр. 911, 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 20 Мая 911. | 909 39355 169 М. | 95 94868 1646 У. | 903 70805 170 М. | 86 63551 169 М. | 99 96756 1647 У. | 82 4434 170 М.
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