Батыгин Александр Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Батыгин
- Имя
- Александр
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 21 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 21
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13139. БАТЫГИН, АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, 23 л. Гр. Череповецк. у., Пачевск. в., д. Дурасово; — Н. С. 3 р. г. Рыбинска. Кража, лиш. св. 6 л., по амн. нак. сокр. до 3 л., с зач. 11 дн. пр. з. Исп. 21 дек. 920.
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