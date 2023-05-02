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Брантов Василий Адрианович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Брантов
Имя
Василий
Отчество
Адрианович
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
830. Брантов Василий Адрианович, 31 г., Муромск. у., Усадск. в., д. Камкино. Владимирск. Г. С. Ст. ст. 16, 180 п. «ж», лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 23/Х—26.

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