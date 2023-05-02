Фокеев Михаил Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фокеев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 28 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140589. ФОКѢЕВЪ, МИХАИЛЪ ЕФИМОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кашин. у., Ванчуковск. в., д. Турыгина, 45 л., рд. въ г. СПБ.; — Новгородск. О. С. 25 Сент. 909, 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 28 Окт. 909. | 908 96216 1655 У. | 907 53527 169 М. | 905 84502 1655 У. | 903 60974 1655 У. | 902 102457 169 М. | 902 92270 169 М. | 901 57482 169 М.
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