Волков Николай Лукин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Волков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Лукин
- Дата исполнения приговора
- 05 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101454. ВОЛКОВЪ, НИКОЛАЙ ЛУКИНЪ, 56 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Енисейск. у., Анциферовск. в., с. Назимовскаго, рд. Калуж. у., Тихонск. в., въ д. Дворцѣ; — Краснояр. О. С., 23 Мая 911, 1 ч. 1654¹ У., арест. отд. 3 г. Исп. 5 Іюля 911. | 4 Дек. 91 г. Тобольск. Губ. С., 1654 У. — арест. отд. 2 г. и 9 м. | 77 19833 1653 У. | 76 46105 1653 У.
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