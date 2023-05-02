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Чиникеев Исметь Чуникеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чиникеев
Имя
Исметь
Отчество
Чуникеев
Дата исполнения приговора
04 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 351
Источник
Скан
Оригинальная запись
99898. ЧИНИКЕЕВЪ, ИСМЕТЬ ЧУНИКЕевъ, 33 л. Сс.-пос. рд. Аму-Дарьинск. отд., Ишимск. в., въ аулѣ № 3; — Самаркандск. О. С., 5 Мая 911, 152, 313 и 1 ч. 1654¹ У. и У. о сс., один. заключ. 20 дн. и каторж. раб. 3 г. Исп. 4 Іюля 911. | 906 25560 1629 У.

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