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Авилков Еремей Павлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Авилков
Имя
Еремей
Отчество
Павлов
Дата исполнения приговора
08 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
Источник
Скан
Оригинальная запись
44682. АВИЛКОВЪ, ЕРЕМЕЙ ПАВЛОВЪ (Пантелеймоновъ). К. Болхов. у., в. и с. Бунина, 46 л.; — У. Чл. Орлов. О. С., по Орлов. у. (во 2 р.), 16 и 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 84041, тюр. 1 г. Исп. 8 Апр. 905. | 904 64386 Пит. У.

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