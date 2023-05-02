Авилков Еремей Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Авилков
- Имя
- Еремей
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 13
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44682. АВИЛКОВЪ, ЕРЕМЕЙ ПАВЛОВЪ (Пантелеймоновъ). К. Болхов. у., в. и с. Бунина, 46 л.; — У. Чл. Орлов. О. С., по Орлов. у. (во 2 р.), 16 и 170¹ М. и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 84041, тюр. 1 г. Исп. 8 Апр. 905. | 904 64386 Пит. У.
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