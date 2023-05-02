Решетников Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРешетников Павел Андреевич

Решетников Павел Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Решетников
Имя
Павел
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
10 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 271
Источник
Скан
Оригинальная запись
8996. РЕШЕТНИКОВ, ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ, 54 л. Гр. Сарапульск. у., в. и с. Мостового; — Р. Т. г. Вятки. Контрреволюц., лиш. св. 6 л., по амн. нак. сокр. до 2 л., с зач. 1 м. и 25 д. пр. з. Исп. 10 марта 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close