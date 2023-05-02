Федоренко Дмитрий Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федоренко
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 01 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 253
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51230. ФЕДОРЕНКО, ДМИТРІЙ АНДРЕевъ. К. Курск. у., Калинск. в., д. Ивановки, 45 л.; — М. С. 1 уч. Ростов. (н./Д.) окр., 13, 15, 170, 171 и 175 М., тюр. 1½ м. Исп. 1 Іюня 905.
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