Тимофеев Киприан Семенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тимофеев
- Имя
- Киприан
- Отчество
- Семенов
- Дата исполнения приговора
- 28 январь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 288
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12343. Тимофеев Киприан Семенов., 17 л., Уральск. обл., г. Тагила. Н. С. 1 уч. г. Красноярска. Ст. ст. 95, 189, л. с. 6 м. 28 янв. 927.
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