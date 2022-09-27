Кириллов Николай Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллов Николай Ив.

Кириллов Николай Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кириллов Николай Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Старорусский уезд, Налючская в., д. Б. Рогов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.