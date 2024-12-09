Чикуров Алексей Прок. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧикуров Алексей Прок.

Чикуров Алексей Прок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Чикуров Алексей Прок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Череповецкий уезд, Шухободская в., д. Кромн.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.