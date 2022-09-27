Кузнецов Дм. Сераф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Дм. Сераф.

Кузнецов Дм. Сераф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузнецов Дм. Сераф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Касимовский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.