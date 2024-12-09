Пелипенко Калин. Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелипенко Калин. Сем.

Пелипенко Калин. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пелипенко Калин. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Прохоров. в., д. Липлява

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.