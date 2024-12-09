Волков Никан. Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Никан. Алексеевич

Волков Никан. Алексеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Волков Никан. Алексеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Опочецкий уезд, Полянск. в., д. Гришина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.