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Тарасов Алексей Терент.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тарасов Алексей Терент.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Буртыл. в., д. Бобры

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