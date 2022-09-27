Кузминых Макс. Доримед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузминых Макс. Доримед.

Кузминых Макс. Доримед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузминых Макс. Доримед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Соликамский уезд, Дмитриев. в., д. Забора

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.