Курилен Петр Тимоф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурилен Петр Тимоф.

Курилен Петр Тимоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Курилен Петр Тимоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Чернозер. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.