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Патрулев Яков Александрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Патрулев Яков Александрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Екатеринбургский уезд, Аромин. в., с. Патрушево

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