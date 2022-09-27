Резвых Пав. Исид. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезвых Пав. Исид.

Резвых Пав. Исид.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Резвых Пав. Исид.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Раненбурский уезд, Путят. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.