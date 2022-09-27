Бабырь Александр Троф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабырь Александр Троф.

Бабырь Александр Троф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бабырь Александр Троф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Деомидов. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.