Демин Пав. Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемин Пав. Иванович

Демин Пав. Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Демин Пав. Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Чембарский уезд, Алексеев. в., с. Похваненка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.