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Немченко Фед. Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Немченко Фед. Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Озерск. в., д. Комендантовка

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