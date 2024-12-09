Ганжа Никл. Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГанжа Никл. Григ.

Ганжа Никл. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ганжа Никл. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Роменский уезд, Бацманов. в., д. Сологубовка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.