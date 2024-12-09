Новицкий Кондр. Макс. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовицкий Кондр. Макс.

Новицкий Кондр. Макс.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Новицкий Кондр. Макс.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Кантакузов. в., д. Степановка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.