Боков Емил. Дав. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоков Емил. Дав.

Боков Емил. Дав.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Боков Емил. Дав.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Чуриков. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.