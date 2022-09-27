Тимченко Тим. Тер. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимченко Тим. Тер.

Тимченко Тим. Тер.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тимченко Тим. Тер.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Валковский уезд, с. Адринка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.