Коростий Еремей Гавр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоростий Еремей Гавр.

Коростий Еремей Гавр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коростий Еремей Гавр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Лебединский уезд, Чупаг. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.