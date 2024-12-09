Ветчинин Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВетчинин Алексей Иванович

Ветчинин Алексей Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ветчинин Алексей Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Одоевский уезд, Козлов. в. с. Завалово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.