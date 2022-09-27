Ляшенко Петр Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяшенко Петр Фед.

Ляшенко Петр Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ляшенко Петр Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Валковский уезд, х. Ляшовка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.