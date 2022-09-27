Даций Макс. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаций Макс. Андр.

Даций Макс. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Даций Макс. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Худулеев. в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.