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Карпенко Иан Фадд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Карпенко Иан Фадд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Гурьев. в. с. Кандыбино

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