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Базаев Леван Габриел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Базаев Леван Габриел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Карсская область, Ардаганский округ

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