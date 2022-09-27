Кирсанов Конст. Афан. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирсанов Конст. Афан.

Кирсанов Конст. Афан.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кирсанов Конст. Афан.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Рязанская губерния, Михайловский уезд, Митятин. в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.