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Сурнакин Степ. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сурнакин Степ. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Карсунский уезд, Малокарсун. в. с. Землинские-Выселки

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